Fakultas Teknik UBB Akan Gelar Seminar ICoGEE dan SNPPM pada Oktober 2020

BANGKAPOS. COM, BANGKA-- Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung (UBB) akan kembali menggelar seminar pada bulan Oktober 2020 mendatang.

Sebelumnya Fakultas Teknik UBB sukses menyelenggarakan The 1rd International Conference on Green Energy and Environment (ICoGEE) dan Seminar Nasonal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SNPPM) ke-3 di tahun 2019,

Konfrensi ICoGEE yang akan digelar bersamaan dengan SNPPM, menghadirkan empat pembicara utama (keynote speakers) dari 3 negara.

Panitia penyelenggara menargetkan sebanyak 100 artikel ilmiah dari ICoGEE, serta 70 artikel ilmiah SNPPM yang akan diikuti oleh para peserta.

Dekan FT UBB, Wahri Sunanda, menjelaskan penyelenggaraan seminar ICoGEE dan SNPPM yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2020 mendatang.

Menurut Wahri, konfrensi ICoGEE merupakan tahun ke-dua yang akan diselenggarakan, dan tahun ke-empat untuk penyelenggaraan SNPPM.

Tema yang akan diangkat pada seminar ICoGEE terkait “The Role of Science and Technology in Increasing Sustainable Development of Energy and Environment”, serta pada SNPPM dengan tema “Integrasi Sains dan Teknologi untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Energi Nasional.

“Kami telah membentuk panitia untuk mempersiapkan penyelenggaraan seminar nasional dan internasional," ungkap Wahri, dalam rillis , Sabtu (7/3/2020).

Menurut Wahri, untuk pertemuan kali ini memberikan informasi umum terkait penyelenggaraan seminar yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2020 mendatang.

Ketua Panitia IcoGEE 2020,Roby Hambali, menjelaskan terkait rencana pelaksanaan konfrensi merupakan suatu bentuk kontribusi FT UBB dalam menjawab tantangan global terkait perkembangan sains dan teknologi dalam menuntaskan keberlanjutan energi dan kelestarian lingkungan.