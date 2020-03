Penyanyi Raisa Andriana Tegang Sekaligus Tersanjung Duet dengan Tiara Idol, Begini Respons Ari Lasso

BANGKAPOS.COM - Juara kedua Indonesian Idol Season X, Tiara Idol atau Tiara Anugerah (18) duet dengan dengan idolanya, Raisa Andriana di panggung Konser Kemenangan Indonesian Idol.

Kolaborasi apik dibawakan Tiara Idol bersama Raisa Andriana saat membawakan lagu kali kedua.

Bagi Raisa, dirinya merasa tersanjung bisa tampil di panggung ajang pencarian bakat Indonesian Idol.

Pasalnya menurut Raisa bernyanyi di depan dewan juri, Raisa mengaku tegang.

"By the way, aku tegang banget nyanyi di depan juri, aku takut," ungkap Raisa.

Tiara Anugerah berduet dengan Raisa Andriana di panggung spektakuler Indonesian Idol Season X di Studio RCTI Kebon Jeruk, Jakarta Barat Senin (9/3/2020). (istimewa/Indonesian Idol)

Dalam gelaran yang digelar di studio RCTI Kebon Jeruk, Jakarta Barat Senin (9/3/2020).

Tiara mengungkapkan rasa senangnya bisa duet bareng idolanya di Indonesian Idol.

"Seneng banget, senengnya pol," ujar Tiara dari atas panggung.

Tiara Anugerah merupakan juara kedua ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian idol season X. Dirinya harus puas berada diperingkat kedua usai kalah dari Lyodra Ginting.