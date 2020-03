Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Once - Dealova, Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM – Lagu yang berjudul 'Dealova' ini adalah lagu yang diciptakan oleh Opick dan dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Once.

Lagu ini merupakan soundtrack film 'Dealova' yang merupakan film drama Indonesia pada tahun 2005 oleh rumah produksi Flix Pictures.

Lagu ini dirilis pada tahun 2005. Once Mekel berhasil mengisi 'ruh' dalam lagu cinta ini.

Berikut adalah lirik lagu dan chord gitar lagu 'Dealova' – Once:

Capo di fret 1

[Intro] Am D G C Am B

[Verse]

Am B

aku ingin menjadi mimpi indah

Em