Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Don't Cry - Guns N' Roses, Main dari Am

Berikut Chord dan lirik lagu Gun N' Roses 'Don't Cry' dilansir dari Tribunvideo.com

| Am | Dm | G | C G/B |

| Am | Dm | G | Am ||

Talk to me softly

G C G/B

There's something in your eyes

Am Dm

Don't hang your head in sorrow

G C G/B

And please don't cry

Am Dm

I know how you feel inside I've

G C G/B

I've been there before

Am Dm

Somethin' is changin' inside you

G C G/B

And don't you know