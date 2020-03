BANGKAPOS.COM - Dewa atau Dewa 19 adalah nama sebuah grup musik asal Surabaya, Jawa Timur pimpinan Ahmad Dhani. Group ini telah mengalami beberapa kali pergantian anggota, dan formasi terakhir terdiri atas Ahmad Dhani (Gitar), Andra (gitar), Tyo Nugros (drummer), Yuke (bass) dan Once (vokalis,keyboard)

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Dewa 19 - Mistikus Cinta, Kunci Mudah dari G

[Intro] Cm G Cm G G F#m B

Ketika pertama kali jiwamu ingin selalu

Em D

Dekat dengan jiwaku yang belum

A Cm

Bisa menterjemahkan segala

G F#m B

Arti pertemuan ini arti cumbu rayu ini

Em D

yang mungkin bisa memusnahkan

A Cm

Kenyataan hidup yang terjadi [Reff]

G F#m B

Ketika jiwamu merasuk kedalam

Em D A Cm

Aliran darahku dan meracuniku

Bm Em Am D

Ketika jiwamu memeluk hatiku

Cm G Cm G

Dan biarkan jiwaku cumbui jiwamu G F#m B

Ketika kamu aku melebur menjadi satu

Em D

Dan hanya waktu yang mungkin bisa

A Cm

Memahami apa yang terjadi

G

Apa yang sedang kurasa

F#m B

Apa yang sedang kau rasa

Em D

Adalah cinta yang tak bisa

A Cm

Dijelaskan dengan kata-kata [Reff]

G F#m B

Ketika jiwamu merasuk kedalam

Em D A Cm

Aliran darahku dan meracuniku

Bm Em Am D

Ketika jiwamu memeluk hatiku

Cm G Cm G

Dan biarkan jiwaku cumbui jiwamu [Interlude] Cm G Cm G [Reff]

G F#m B

Ketika jiwamu merasuk kedalam

Em D A Cm

Aliran darahku dan meracuniku

Bm Em Am D

Ketika jiwamu memeluk hatiku

Cm G Cm G

Dan biarkan jiwaku cumbui jiwamu G F#m B

Ketika jiwamu merasuk kedalam

Em D A Cm

Aliran darahku dan meracuniku

Bm Em Am D

Ketika jiwamu memeluk hatiku

Cm G Cm G

Dan biarkan jiwaku cumbui jiwamu [Coda] Cm G (5x)