Niken Anjani Segera Lepas Status Janda, Intip Foto Lamarannya

Pemain film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini Akan Lepas Status Janda, Intip Foto Lamarannya

BANGKAPOS.COM -- Pemain film nanti kita cerita tentang hari ini, Niken Anjani, akan segera melepas status jandanya.

Foto-foto Niken dilamar pujaan hatinya telah beredar di media sosial pribadinya @nikenanjanii.

Niken terlihat cantik dan bahagia dalam foto tersebut bersama keluarga kedua belah pihak termasuk calon suaminya.

Pada unggahannya, Niken membagiakan moment kebersamaan mereka, diketahui moment tersebut bertepatan dengan ulang tahun calon suaminya.

Disamping foto tersebut ia menulis caption 'Intimate engagement day just how we like it and celebrating Adimaz's birthday. Mohon doa restu'.

Unggahan tersebut ramai dikomentari teman-temannya sesama artis, seperti ditulis @adefirmanhakim 'selamat mbaee'.

Selain itu @benjoshua_r 'nikennn anjanurrrr selamattttt... yeayyyy'

Tak ketinggalan juga @richo_kyle 'congrats both of you'.

Sebagai informasi melasir dari Grid.id, Niken pernah menikah dengan pria bernama Rama Devara Sofyar pada tahun 2014.