Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 11 Januari dari Grup Band GIGI

BANGKAPOS.COM--Gigi adalah nama sebuah band asal Indonesia. Gigi dibentuk oleh Dewa Budjana.

Pada awalnya Grup Band ini terdiri atas Armand Maulana sebagai vokalis, Thomas Ramdhan sebagai bassis, Dewa Budjana sebagai gitaris, Ronald Fristianto sebagai drummer, dan Baron Arafat sebagai gitaris.

Nama Gigi sendiri muncul setelah para personelnya tertawa lebar mengomentari nama "Orang Utan" yang nyaris dijadikan nama band ini.

Dengan latar belakang musik yang beda-beda, mereka menggabungkannya ke dalam satu musik yang menjadi ciri khas Gigi

Grup band ini juga sering bergonta-ganti personil dan yang terbaru grup band gigi digawangi Armand, Budjana, Thomas, dan Hendy adalah Gigi baru yang tetap mempertahankan kiprah dan andil kreasi mereka di blantika musik Indonesia

Berikut Salah satu lagu Gigi cukup hits dimasanya yakni lagu "11 Januari"

Intro : C F C F C F Dm G

C F C F C F Dm G

C F

sebelas januari bertemu

C F

menjalani kisah cinta ini

C F

naluri berkata engkaulah

Dm G

milikku…

C F

bahagia selalu dimiliki

C F

bertahun menjalani bersamamu

C F

kunyatakan bahwa engkaulah

Dm G

jiwaku..

*)