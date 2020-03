Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Si Doel Anak Betawi - Kunci dari C

BANGKAPOS.COM - Armada dulunya bernama Kertas dan dibentuk tahun 2007. Album perdana mereka berjudul “Kekasih Yang Tak Dianggap“. Lagu utama dalam album tersebut membuat nama Kertas semakin dikenal. Lagu utama dalam album tersebut juga dinyanyikan ulang oleh Pinkan Mambo.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Si Doel Anak Betawi (OST. Si Doel The Movie), Kunci Mudah dari C

C

Anak betawi..

G C

Ketinggalan jaman.. Katenye..

(Intro) C Bb-F/A

C Bb-F/A

C Bb-F/A

C

Siape bilang anak betawi

F

pade betingke

D

Siape bilang anak betawi

G

pade buaye

E

Siape bilang anak betawi

Am G

gak berbudaye

F G

Siape bilang, Siape yang bilang

C

Anak betawi

F D

ketinggalan jaman, katenye

G

Anak betawi

E Am G

gak berbudaye.. katenye

(Chorus)

C F C F

Aduh sialan..

C F C F

nih si doel anak betawi asli

C F C F

Kerjaannye sembahyang mengaji

C F D

Tapi jangan bikin die..

G F C/E G

sakit hati

F G C

Nih die beri sekali, orang bisa mati..

(Intro) C Bb-F/A

C Bb-F/A

C

Anak betawi

F D

ketinggalan jaman, katenye

G

Anak betawi

E Am G

gak berbudaye, katenye

(Chorus)

C F C F

Aduh sialan..

C F C F

nih si doel anak betawi asli

C F C F

Kerjaannye sembahyang mengaji

C F D

Tapi jangan bikin die..

G F C/E G

sakit hati

F

Nih die beri sekali, uh!!

G C

orang bisa mati..