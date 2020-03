Dampak Virus Corona, Nilai Kurs Rupiah terus Melemah Mendekati Rp17.000 Per Dolar AS

Ilustrasi rupiah dan dollar AS

BANGKAPOS.COM---Sampai hari ini, Senin (23/3/2020) hingga pukul 12.00 WIB nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mendekati angka Rp 17 Ribu atau sudah Rp 16.550 per dolar As.

Posisi ini turun tajam 3,70 persen dibandingkan nilai pada perdagangan Jumat sore (20/3) dan anjlok 19,36 persen sejak awal tahun.

Aksi investor yang terus melikuidasi semua aset berisiko dan membeli dolar AS semakin menjadi-jadi hingga menekan rupiah jatuh ke level terendahnya sejak krisis keuangan Juni 1998.

Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Kamis (19/3/2020) rupiah parkir di level Rp15.913 per dolar AS, melemah 4,3 persen atau 690 poin.

Sedangkan pada perdagangan, Senin (23/3/2020) rupiah kembali merosot tajam di pasar spot rupiah berada pada posisi Rp 16.550 per dollar AS.

Posisi ini turun tajam 3,7 persen (590 poin) dibandingkan penutupan sebelumnya Rp 15.960.

Level pada perdagangan kali ini menjadi level terendah dalam 22 tahun terakhir dan kinerja harian terburuk rupiah sejak Agustus 2013.

Sepanjang tahun berjalan 2020, rupiah telah terkoreksi 12,86 persen, menjadi kinerja terburuk di antara mata uang Asia setelah won yang melemah 10,1 persen.

Dilansir dari Kompas.com adapun kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 16.608 per dollar AS.

Posisi ini melemah dibandingkan hari penutupan sebelumnya yang berada di level 16.273 per dollar AS.