Ini Harga Motor Suzuki Terbaru di Pangkalpinang, DP Murah, Angsuran Ringan Plus Voucher

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ini harga motor Suzuki (Jagorawi Motor) secara Cash maupun kredit yang akan dirangkum oleh Bangkapos.com.

Harga tersebut berdasarkan pantauan Bangkapos diperoleh dari Dealer motor Suzuki Jagorawi yang beralamat di Jl Soekarno Hatta Kota Pangkalpinang (Jalan Koba) pada Kamis (9/4/2020).

Adapun harga cash maupun kredit serta DP dan angsurannya.

Nex ll Standart / Elegan cash Rp 17.900.000

DP paling murah Rp 2.600.000 mendapatkan Voucher dari Suzuki Rp 1.000.000 sehingga cukup membayar uang muka (DP) Rp 1.600.000

Angsuran selama 12 bulan Rp 1.689.000 per bulan

18 bulan Rp 1.202.000 per bulan

24 bulan Rp 1.015.000 per bulan

30 bulan Rp 861.000 per bulan

36 bulan Rp 778.000 per bulan

FU 150 MFX / MFZ Rp 26.900.000

DP termurah Rp 4.000.000

Mendapatkan Voucher dari Suzuki Rp 1000.000 sehingga cukup bayar DP Rp 3.000.000

Angsuran selama 12 bulan Rp 2.461.000 per bulan

18 bulan Rp 1.757.000 per bulan

24 bulan Rp 1.448.000 per bulan

30 bulan Rp 1.232.000 per bulan

36 bulan Rp 1.104.000 per bulan

GSX R 150 STANDART Rp 35.000.000