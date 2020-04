One Piece Chapter 977, Pergerakan Luffy Menuju Onigashima

Monkey D Luffy dalam anime One Piece.

BANGKAPOS.COM – Misi Bajak Laut Topi Jerami untuk mengalahkan Yonkou Kaido dan Shogun Orochi di Negeri Wano berlanjut di Manga One Piece Chapter 977.

Misi mereka dimulai setelah kedatangan Jinbei pada Chapter 976. Jinbei merupakan calon anggota Bajak Laut Topi Jerami.

Sayangnya, pesta perayaan untuk menyambut Jinbei sebagai anggota harus ditunda.

Monkey D Luffy, kapten Bajak Laut Topi Jerami meminta perayaan ditunda sampai mereka mengalahkan Kaido.

Bersama kapal Thousand Sunny, Luffy dan krunya bergerak menuju Pulau Onigashima. Saat tiba, mereka langsung berhadapan dengan pasukan Orochi dan Kaido di Gerbang Tori.

Sementara itu, Kyoshiro langsung menyusul Luffy bersama para samurai Wano lantaran khawatir Luffy akan bertindak gegabah.

Diketahui pada Chapter 973, Kyoshiro menjelma sebagai Denjiro.

Denjiro yang merupakan mantan anak buah Kozuki Oden ini menyamar sebagai Kyoshiro demi mendekati Orochi dan mendapatkan kepercayaannya.

Sampai di gerbang, Kyoshiro terkejut dengan tumbangnya pasukan Orochi dan Kaido yang dikalahkan oleh Luffy dan kawan-kawan.

Di sisi lain, Kaido sedang sibuk mencari anaknya untuk diperkenalkannya dengan Yonkou Big Mom. Kaido dan Big Mom baru saja menjadi sekutu.

Bagaimana kelanjutan Luffy dan Jinbe melawan Bajak Laut Yonkou Kaido yang bersekutu dengan Big Mom?

Berjudul The Party is Over, chapter 977 ini akan rilis pada 12 April 2020.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com