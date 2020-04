Sang Adik Temukan Rekaman Suara Ashraf Setelah Meninggal, Titip Jaga BCL

BANGKAPOS.COM--Belum lama ini rekaman suara Ashraf Sinclair ditemukan adiknya setelah aktor tersebut meninggal dunia.

Adik Ashraf Sinclair bernama Aishah Sinclair mengaku senang sekaligus sedih saat mendapati file lama itu tersimpan di google drive.

Kesedihan adik ipar penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) itu terungkap melalui unggahan instagram pribadinya.

BCL sudah pesan dua lahat berdampingan dengan makam Ashraf Sinclair (YouTube iNews, Kolase TribunnewsWiki)

Mengutip akun Aishah Sinclair di instagram @aishahjennifer, adik ipar BCL ini awalnya mengungkapkan rasa rindu yang dalam pada kakaknya.

Sabtu (18/4/2020) kemarin, tepat dua bulan sudah setelah meninggalnya Ashraf, Aishah Sinclair membagikan potret kakaknya bersama dua anak perempuan Aishah Sincliar.

Aishah Sinclair pun mengaku tak ada hari tanpa mereka memikirkan dan merindukan Ashraf Sinclair.

Meski waktu telah berlalu, rasa sakit ditinggal orang terkasih pun masih sama.

'It's two months today. Not a single day has gone by that we don't think about you. They say time heals, but it hurts just the same'

(Tepat dua bulan hari ini. Tidak ada satu hari pun berlalu yang kami tidak memikirkanmu. . Mereka mengatakan waktu bisa menyembuhkan, tetapi sakitnya masih terasa sama saja)," ucap Aishah di Instagram.

Aishah kenang Ashraf lewat pesan suara di Google Drive (Instagram/aishahjennifer)

Aishah Sinclair pun mencoba melepas rindu lewat rekaman suara Ashraf Sinclair yang ia temukan di di google drive.