Drakor The World of The Married Dikecam Karena Ada Aktornya yang Pernah Terlibat Prositusi Anak

BANGKAPOS.COM – Drama Korea The World of The Married Dikecam Karena Adanya Aktor yang Pernah Terlibat Prositusi Anak di Bawah Umur.

Ketenaran drama asal Korea Selatan berjudul The World of The Married tak perlu diragukan lagi.

Kisah dari para pemain pun mulai bermunculan, tak terkecuali untuk Lee Kyung Young yang memerankan karakter Yeo Byeong Kyu, ayah Yeo Da Kyung.

Akibat masa lalunya, kini drama The World of The Married terancam digugat dan diboikot, apa alasannya?

Terlibat kasus prostitusi anak di bawah umur

Pada tahun 2002, Lee Kyung Young ditangkap dan diadili di pengadilan atas kasus prostitusi anak di bawah umur.

Pria kelahiran tahun 1960 itu membujuk korban dengan janji akan memberikan peran dalam salah satu film masa depannya.

Pada awalnya, ia mengaku tidak menyadari fakta bahwa L adalah seorang remaja hingga dia dinyatakan tidak bersalah.

Hukuman 10 bulan penjara

Saat kedua kalinya Lee Kyung Young berhubungan seks, ia berkata telah sepenuhnya menyadari usia L.