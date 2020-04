Berani Beri Komentar Jahat dan Nyebar Berita Hoax Terhadap Artis Korea? Ini Ancamannya

Komentar Jahat dan Nyebar Berita Hoax Terhadap Artis Korea, Siap-siap Berurusan Dengan Hukum

BANGKAPOS.COM-- Banyak orang tidak menyadari apa yang mereka katakan atau ucapan membuat orang lain berpikir keras.

Apalagi perbuatan tersebut menyudutkan hingga mengarah pada kesan negatif, dampaknya berpengaruh pada psikologi.

Sehingga tidak jarang sang artis menjadi tertekan hingga defresi terhadap perbuatan jahat tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, manajemen arti Korea Selatan, BH Entertaiment, yang menanungi artis seperti aktor Kim Yong Ji, Jin Goo, Choo Ja Hyun, Han Ji Min, Gong Seung Yeon, Jo Bok Rae, Lee Jin Wook, Sean Richard, Jung Woo, Lee Hee Joon, Ahn So Hee, Go Soo, Park Ji Hoo, Karata Erika, Han Ga In, Park Hae Soo, Yu Xiaoguang, Kim Go Eun, Park Jung Woo, Yoo Ji Tae, Byun Woo Seok, Park Sung Hoon, Han Hyo Joo, Lee Byung Hun, dan Lee Ji Ah mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan jahat dan penyebar informasi palsu terhadap artisnya.

Melansir dari Koreaboo.com, pada 30 April BH Entertaiment telah merilis sikap mereka terhadap komentar jahat dan penyebar informasi palsu.

BH Entertaiment mengatakan, pihaknya mengelurkan peringatan untuk kementator jahat dan penyebar informasi palsu terhadap artisnya, hal tersebut jelas merupakan tindakan kriminal

"Kami mengeluarkan peringatan yang kuat untuk komentator jahat yang menyebarkan fitnah jahat dan informasi palsu dan tidak berdasar tentang artis kami. Jelas merupakan tindakan kriminal untuk memfitnah nama artis kami dan menyerang karakter mereka secara online," tulis BH Entertaiment

Mereka merasa perlu melakukan tindakan tersebut untuk melindungi artisnya untuk melindungi hak-haknya.

"Sebagai sebuah agen, untuk melindungi hak-hak dasar para aktor kami, kami telah bermitra dengan sebuah firma hukum untuk menyiapkan tindakan hukum yang kuat terhadap komentar jahat, informasi palsu, dan komentar yang mencemarkan nama baik karakter artis kami," kata mereka