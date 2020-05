Bolehkah Mengkonsumsi Air Es Pada Saat Berbuka Puasa? Begini Penjelasan dr Annisa

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Pada saat berpuasa, tubuh kehilangan cairan tubuh.

Keadaan ini sering kali membuat banyak orang menyajikan hidangan air es untuk berbuka puasa sebagai pelepas dahaga.

Namun mengkonsumsi air es ini justru sering di anggap tidak baik bagi Tubuh.

Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah, dr Annisa Rahmayuni mengungkapkan sebenarnya tidak masalah pada saat berbuka puasa minum air es karena tidak ada penelitian medis yang menyebutkan bahwa air es tidak baik untuk tubuh.

"Jika memang ingin berbuka dengan air es, namun dianjurkan tetap air putih terlebih dahulu bukan es teh, es buah, dan minuman manis lainnya," ungkap dr Annisa saat dikonfirmasi bangkapos.com, (5/5/2020).

Dia mengatakan pada saat keadaan tertentu seperti selesai olahraga, justru air es lebih baik dan lebih cepat untuk menurunkan suhu tubuh dibandingkan air hangat.

Dilansir dari kompas.com ternyata minum air es baik bagi pencernaan contohnya;

Mudah di Serap

Tim spesialis kesehatan dari Columbia University menyatakan bahwa cairan yang masuk ke tubuh manusia tidak harus selalu bersuhu ruangan untuk bisa diserap dengan mudah.

Bahkan, American College of Sports Medicine’s Position Stand on Exercise and Fluid Replacement menyebut bahwa cairan yang masuk perlu lebih dingin dibandingkan dengan temperatur sekitar.