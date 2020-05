Ini Ciri Daging Sapi Segar dan Layak Konsumsi

BANGKAPOS.COM – Salah satu sumber makanan bergizi tinggi adalah daging sapi.

Kandungan protein dalam daging sapi bahkan termasuk yang paling tinggi dibanding daging hewan ternak lainnya.

Melansir Buku Aneka Olahan Daging Sapi: Sehat, Bergizi, dan Lezat (2005) oleh Ir. Hj. Komariah, MSi dkk, kandungan protein dalam 100 gram daging sapi mencapai 18,8 gram.

Jumlah tersebut lebih tinggi daripada kandungan protein pada daging kerbau yang mencapai 18,7 gram per 100 gram poduk maupun daging ayam yang mencapai 18,2 gram per 100 gram produk, dan daging kambing yang mencapai 16,6 gram per 100 gram produk.

Adapun fungsi protein bagi tubuh manusia, di antaranya yakni:

* Menunjang proses pertumbuhan

* Memperbaiki sel-sel yang rusak

* Sebagai bahan pembentuk plasma kelenjar, hormon, dan enzim

* Sebagai cadangan energi jika karbohidrat sebagai sumber energi utama tidak mencukupi

Tak hanya mengandung protein, daging sapi juga mengandung lemak yang bermanfaat juga sebagai simpanan energi.