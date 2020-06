Lagi Viral Dua Pria Berkelahi Disebut Mahasiswa Indonesia dan Amerika, Netizen Tertawa

Ramai warganet tertawa melihat perkelahian antara kedua pria di dalam video karena disebut mahasiswa Indonesia.

BANGKAPOS.COM - Video perkelahian dua pria yang disebut-sebut antara mahasiswa Indonesia dengan pria bule di jalanan Amerika Serikat viral di media sosial.

Si bule tidak menyangka pria Indonesia itu jago berkelahi. Buktinya si bule sampai tumbang.

Warganet pun tertawa karena pelakunya disebut seorang mahasiswa Indonesia.

Video perkelahian ini dibagikan oleh pengguna Twitter @henrysubiakto, pada hari Minggu (7/6/2020).

“Mahasiswa Indonesia di AS ini diserang mahasiswa kulit putih. Si Bule tdk nyangka kalau anak Indonesia itu sejak SMA sdh terbiasa tawuran,” tulis @henrysubiakto.

Video perkelahian ini menyita perhatian, akun Twitter lainnya juga membagikan postingan serupa, namun tidak menyebutkan mahasiswa Indonesia.

Seperti yang diunggah oleh @Hustle_NBA, pada tanggal 2 Juni 2020, sudah ditonton sebanyak 1,2 juta tayangan.

“No tasers needed got our selves a fight in San Diego (tidak ada alasan yang dibutuhkan membuat diri kami berkelahi di San Diego),” tulis @Hustle_NBA menyertai video perkelahian.

Selain itu, ada versi YouTube, diunggah 'Jun Souljah' pada tanggal 4 Juni 2020, berdurasi lebih lama.