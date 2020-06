The King: Eternal Monarch Berakhir, 9 Drama Korea Nostalgia Ini Siap Memanjakan

Welcome 2 Life - The King: Eternal Monarch Sudah Tamat, Ini 3 Drama Korea Lain tentang Dunia Paralel atau Peran Ganda

BANGKAPOS.COM-- Drama Korea The King: Eternal Monarch telah resmi berakhir di episode 16.

Perjalanan cinta Lee Gon ( Lee Min Ho ) dan Jeong Tae Eul ( Kim Go Eun) keduanya seperti yang diharapkan para penggemarnya.

Meski begitu, tak ada pernikahan di akhir cerita The King: Eternal Monarch episode 16 seperti spekulasi saat Lee Min Ho mengunggah foto di Instagram.

Lee Gon berupada membuka seluruh gerbang semesta demi bisa kembali bertemu Jeong Tae Eul di akhir drama Korea The King: Eternal Monarch episode 16.

Jika anda belum bisa move on dari para pemain The King: Eternal Monarch dan ceritanya, ada beberapa rekomendasi drama yang bisa dinikmati.

Drama-drama ini memiliki kelebihandan kekurangan masing-masing, namun kisahnya tidak kalah menarik dari The King: Eternal Monarch.

Alur cerita dan para pemain yang ditawarkan juga tidak main-main, tentunya membuat penasaran.

Berikut rekomendari 10 drama Korea yang siap dinikmati seperti dilansir dari berbagai sumber.

The Legend of the Blue Sea