Daftar Harga HP Xiaomi 15 Juni 2020, Mulai Rp 1 Jutaan, Redmi Note 8 hingga Redmi 8A Pro

BANGKAPOS.COM - Siapa yang tak kenal HP Xiaomi. Banyak orang yang saat ini menggunakan HP ini karena produk yang bagus dan harga yang terjangkau.

Bagi anda yang ingin membeli HP Baru Xiaomi merilis handphone dengan spesifikasi yang sama dengan handphone flagship tetapi harganya jauh di bawah handphone flagship.

Handphone rilisan Xiaomi ini sering disebut dengan nama Flagship Killer, Mi Note 10, Redmi 8, Redmi 8A, Black Shark 2 Pro, Black Shark 2, Redmi Note 8 Pro, Redmi 7A, Redmi 7, Redmi Note 7

Melansir dari laman mi.co.id dan Bninneka berikut daftar harga Hp Xiaomi Juni 2020 :

XIAOMI Redmi 6A 2GB/16GB - Gold Rp 1.259.000



XIAOMI Redmi Note 5 4GB/64GB - Blue Rp 2.049.000



XIAOMI Redmi S2 32GB/3GB RAM - Grey Rp 1.899.000



XIAOMI Redmi S2 32GB/3GB RAM - Gold Rp 1.899.000

XIAOMI Redmi 5 Plus (64GB/4GB) Black Rp 2.049.000



XIAOMI Redmi 5 Plus (64GB/4GB) Blue Rp 2.049.000



XIAOMI Redmi 7A 2GB/16GB - Matte Blue Rp 1.299.000



XIAOMI Redmi Note 8 4GB/64GB - Neptune Blue Rp 2.499.000



XIAOMI Redmi Note 8 6GB/128GB - Moonlight White Rp 2.999.000

XIAOMI Redmi 8A Pro 3GB/32GB - Midnight Grey Rp 1.795.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 3GB/32GB - Sky White Rp 1.795.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 3GB/32GB - Sea Blue Rp 1.795.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 2GB/32GB - Sky White Rp 1.695.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 2GB/32GB - Sea Blue Rp 1.695.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 2GB/32GB - Midnight Grey Rp 1.695.000



XIAOMI Redmi Note 8 6GB/128GB - Neptune Blue Rp 2.999.000



XIAOMI Redmi 7A 2GB/16GB - Matte Black Rp 1.299.000



XIAOMI Redmi 8 4GB/64GB - Sapphire Blue Rp 1.829.000



XIAOMI Redmi 8 4GB/64GB - Onyx Black Rp 1.829.000



XIAOMI Redmi 8 4GB/64GB - Ruby Red Rp 1.829.000



XIAOMI Redmi Note 8 3GB/32GB - Space Black Rp 2.199.000



XIAOMI Redmi Note 8 6GB/128GB - Space Black Rp 2.999.000

XIAOMI Redmi Note 8 3GB/32GB - Neptune Blue Rp 2.199.000



XIAOMI Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB - Forest Green Rp 3.699.000



XIAOMI Redmi Note 8 3GB/32GB - Moonlight White Rp 2.199.000



XIAOMI Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB - Mineral Grey Rp 3.699.000



XIAOMI Redmi 5 (32GB/3GB) Black Rp 1.999.000



XIAOMI Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB - Dark Blue Rp 3.699.000



XIAOMI Redmi Note 8 4GB/64GB - Moonlight White Rp 2.499.000



XIAOMI Redmi Note 8 4GB/64GB - Space Black Rp 2.499.000



XIAOMI Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB - Pearl White Rp 3.699.000



XIAOMI Redmi 5 Plus (32GB/3GB) Blue Rp 1.949.000



XIAOMI Redmi 5 Plus (32GB/3GB) Gold Rp 1.899.000



XIAOMI Redmi 5 Plus (32GB/3GB) Black Rp 2.179.000

