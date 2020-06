Samsung Rilis Galaxy S20 Plus dan Galaxy Buds Plus Edisi Spesial BTS

BANGKAPOS.COM - Samsung bekerja sama dengan grup musik asal Korea Selatan, BTS, merilis Galaxy S20 Plus dan Galaxy Buds Plus edisi spesial.

Galaxy S20 Plus dan Galaxy Buds Plus edisi khusus ini didominasi warna ungu, senada dengan ungkapan ikonik BTS, I Purple You.

Desain Galaxy S20 Plus dibalut dengan lapisan kaca dan cangkang berbahan metal bewarna ungu.

Hiasan hati berwarna ungu juga terdapat di modul kamera belakang.

Begitu pula dengan charging case Galaxy Buds, sepenuhnya bewarna ungu yang dihiasi logo BTS.

Di dalam Galaxy S20 Plus ini juga telah terpasang tema BTS serta platform komunitas penggemar BTS bernama Weverse.

Samsung juga menyediakan kartu foto personil BTS dan stiker dekoratif di dalam setiap penjualan Galaxy S20 Plus edisi khusus BTS.

Dengan demikian, para pengguna bisa menghias ponsel mereka dengan stiker.

"Galaxy S20 Plus dan Galaxy Buds Pus BTS Edition merupakan hasil kolaborasi antara BTS, yang menyebarkan pesan cinta dan harmoni melalui musik, dan Samsung, yang menciptakan masa depan yang lebih baik dengan inovasi yang penuh makna," kata Stephanie Choi, Senior Vice President and Head of Global Marketing Team of Mobile Communications Business, Samsung Electronics, dalam keterangan resmi.

Para ARMY -julukan fans BTS- bisa mendapatkan Galaxy S20 Plus dan Galaxy Buds edisi khusus BTS di situs resmi www.samsung.com/id/offer/bts-notify-me.