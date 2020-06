Telkomsel Edukasi Ratusan Mahasiswa UNSRI lewat Virtual Conference dengan CloudX 

POSBELITUNG.CO--Telkomsel berkomitmen untuk terus bergerak maju dan proaktif dalam upaya gotong royong bersama Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi situasi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan tetap mengedukasi dan menginspirasi generasi muda melalui gaya komunikasi new normal seminar virtual bertajuk We are In “Real” Digital Era bekerjasama dengan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sriwijaya.

Hadi Sucipto (Telkomsel)

Manager Corporate Communication Telkomsel Area Sumatera, Hadi Sucipto yang berperan sebagai key speaker dalam seminar virtual yang diadakan pada Kamis (18/6) ini mengatakan, “ Telkomsel memahami akan dampak perubahan diberbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, yang disebabkan pandemi COVID-19. Namun, hal tersebut justru tak menghalangi Telkomsel untuk terus bergerak maju sebagai leading digital telco company di Indonesia dalam berperan aktif mengedukasi dan menginspirasi generasi muda. Maka dari itu, kami bersama Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sriwijaya pada kesempatan ini mencoba menerapkan gaya edukasi new normal dengan memanfaatkan teknologi yang kami miliki.”

Pada seminar virtual kali ini, Hadi Sucipto mencoba mengedukasi generasi muda untuk dapat menanfaatkan teknologi digital secara baik dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, Hadi juga memaparkan kondisi serta tantangan terkini yang harus dihadapi para professional public relation dalam kondisi industri ditengah pandemi.

Seminar ini juga turut diisi oleh Rindang Senja Andarini selaku Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sriwijaya. Total 190an mahasiswa dari berbagai jurusan di Universitas Sriwijaya berpartisipasi dalam seminar virtual ini.

Seminar virtual ini memanfaatkan platform CloudX, media virtual conference dari Telkomsel. Instansi pendidikan lainnya juga dapat menikmati kemudahan layanan virtual converence dengan special bulk package education berupa paket kuota jumbo internet dan akses data CloudX yang dapat di pecah dan di inject ke nomer Telkomsel milik pelajar dan mahasiswa.

Dengan berlangganan paket ini, instansi pendidikan tersebut juga akan mendapatkan hingga 20 user host CloudX full service secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas belajar mengajar di instansi terkait. (Rilis)