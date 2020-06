iPhone 7 Plus, iPhone SE hingga iPhone 11 Pro Max, Inilah Daftar Harga iPhone Juni 2020 Semua Type

BANGKAPOS.COM - Berikut harga iPhone terbaru per Juni 2020, mulai iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 8 plus hingga iPhone 11 Pro Max.

Seri-seri smartphone Apple yang masih dipasarkan di antaranya iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 7 Plus, iPhone 8 plus, iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs, dan iPhone Xs Max.

iPhone merupakan smartphone yang diproduksi perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, Apple Inc.

Harga iPhone Juni 2020 Terbaru: iPhone 7 Plus, iPhone SE hingga iPhone 11 Pro Max (erafone.com)

Berikut daftar harga iPhone terbaru Juni 2020 di Indonesia yang dirangkum Tribunnews.com dari Erafone.com dan iBox.com, Minggu (21/6/2020):

1. Apple iPhone 11

- Apple iPhone 11 64GB - Rp 13,5 jutaan

- Apple iPhone 11 128GB - Rp 15 jutaan

- Apple iPhone 11 256GB - Rp 17 jutaan