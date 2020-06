RV: Resurrected Victims di Trans 7 Malam Ini, Ketika Orang Mati Dihidupkan Kembali

Ketika Orang Mati Dihidupkan Kembali, Saksiskan RV: Resurrected Victims di Trans 7

BANGKAPOS.COM-- RV: Resurrected Victims merupakan film bergenre thriller misteri asal Korea Selatan.

Film RV: Resurrected Victims telah dirilis pada 2017 lalu oleh Showbox.

Sutradara dibalik RV: Resurrected Victims adalah Kwak Kyung-Taek.

Kwak Kyung-Taek juga menjadi penulis skenario bersama Park Ha Ik yang merupakan pengarang novel.

Pasalnya, film ini diadaptasi dari sebuah novel berjudul It is Over karangan Park Ha Ik yang terbit pada 2012 lalu.

RV: Resurrected Victims, merupakan sebuah film misteri tayang di Trans 7 Senin, 29 Juni 2020 pukul 21.30 WIB..

Pemain film RV: Resurrected Victims

Kim Rae-Won sebagai Seo Jin-Hong

Kim Hae-Sook sebagai Choi Myung-Sook