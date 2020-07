Menuju New Normal, Penjualan di Toko Elektronik Milik An An Mulai Membaik

Toko alat elektronik milik An An di Jl Gereja samping Ramayana Pangkalpinang beberapa waktu lalu

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Penjualan di toko elektronik yang berlokasi di Jl Gereja samping Ramayana Pangkalpinang diakui oleh pemiliknya An An, penjualan mulai membaik di tengah kondisi menuju new normal.

"Penjualan saat ini ketika sudah (menuju) new normal, sudah mulai membaik," ujarnya kepada Bangkapos.com, Minggu (5/7/2020).

Alat elektronik yang ditawarkan Toko An An meliputi Rice Cooker, Dispenser, kipas angin, kulkas, jam dinding, speaker, mesin cuci dan masih banyak produk lainnya.

Khsusunya beberapa item, menurut An An sudah mulai banyak peminatnya.

"Pembeli sudah mulai lumayan ramai. saat ini bisa mencapai 5 atau 6 orang dalam sehari," sebutnya.

"Biasanya Magicom sama kipas dan kompor paling banyak dibeli oleh masyarakat," lanjutnya.

"Kalau tengah ramai, kadang lebih dari itu," sambung pegawai toko alat elektronik di tempat An An.

Jika dibandingkan dengan sebelumnya, menurut An An, pembeli sedikti karena dampak Covid-19.

"Kemarin itu masih sedikit pembelinya, paling satu atau dua orang pembelinya," katanya (Bangkapos.com / Widodo)