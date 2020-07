Cek Harga HP Xiaomi Juli 2020, MI 10, Redmi 8, Note 9 Pro hingga Note 8 Pro

BANGKAPOS.COM - Xiaomi kembali mengeluarkan smarphone terbaiknya, mulai dari Note 9 Pro hingga Note 8 Pro.

Bagi kamu yang ingin mengganti smarphone dengan merek Xiaomi sebaiknya cek harganya dulu.

Berikut bangkapos.com Melansir dari laman mi.co.id dan Bninneka berikut daftar harga Hp Xiaomi Juli 2020 :

XIAOMI MI 10 8GB/256GB - Twilight Grey Rp 10.299.000



XIAOMI MI 10 8GB/256GB - Coral Green Rp 10.299.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 3GB/32GB - Midnight Grey Rp 1.795.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 2GB/32GB - Midnight Grey Rp 1.695.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 3GB/32GB - Sea Blue Rp 1.795.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 2GB/32GB - Sky White Rp 1.695.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 2GB/32GB - Sea Blue Rp 1.695.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 3GB/32GB - Sky White Rp 1.795.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/64GB - Polar White Rp 2.699.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/64GB - Forest Green Rp 2.699.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/64GB - Midnight Grey Rp 2.699.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/128GB - Forest Green Rp 3.099.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/128GB - Midnight Grey Rp 3.099.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/128GB - Polar White Rp 3.099.000



XIAOMI Redmi Note 5 4GB/64GB - Blue Rp 2.049.000



XIAOMI Redmi 5 Plus (64GB/4GB) Blue Rp 2.049.000



XIAOMI Redmi 5 Plus (32GB/3GB) Blue Rp 1.949.000



XIAOMI Redmi 5 Plus (32GB/3GB) Gold Rp 1.899.000



XIAOMI Redmi 5 Plus (32GB/3GB) Black Rp 2.179.000



XIAOMI Redmi 8 4GB/64GB - Ruby Red Rp 1.829.000

XIAOMI Redmi 8 4GB/64GB - Onyx Black Rp 1.869.000



XIAOMI Redmi 8 4GB/64GB - Sapphire Blue Rp 1.869.000



XIAOMI Redmi S2 32GB/3GB RAM - Grey Rp 1.899.000



XIAOMI Redmi S2 32GB/3GB RAM - Gold Rp 1.899.000

Redmi Note 8 Pro Rp 2.899.000

Redmi Note 9 48MP Quad Camera Hotshot From RP 2,399,000

Redmi Note 9 Pro 64MP Quad Kamera Pro RP 3,399,000

Berikut harga ponsel Oppo Juli 2020 dikutip dari oppo.com dan bhinneka.com