Aktris Han So Hee Dijadikan Jaminan Ibunya Untuk Berutang, Ungkapannya Sebagai Anak Bikin Adem

Aktris Han So Hee Dijadikan Jaminan Ibunya Untuk Berhutang, Ungkapannya Sebagai Anak Bikin Adem

BANGKAPOS.COM-- Kabar mengejutkan datang dari aktris yang kini sedang naik daun, Han So Hee.

Pemeran dalam drama The World of The Married ini mengungkapkan bahwa ibunya meminjam uang kepada orang-orang dengan menyebut nama dan pekerjaannya.

Ungkapan tersebut ditulis sang aktris di Blog pribadinya.

Iapun akhirnya meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan oleh sikap ibunya tersebut.

Pada posting di blognya, dia menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi yang mengarah pada uang pinjaman, dan situasi yang dihadapi.

"Halo, ini adalah Lee So Hee (nama asli Han So Hee)," bukanya

"Pertama, ingin meminta maaf kepada para korban yang menulis pos mereka dengan perasaan bahwa mereka berdiri di tepi tebing, meskipun saya tidak berani menghitung berapa banyak korban yang ada," lanjutnya

Iapun berharap tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan atas sikap ibunya tersebut.

"Saya yakin mereka berada dalam situasi dimana tidak ada yang bisa menghibur mereka," sebutnya