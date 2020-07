Postingan Pevita Pearce Disukai ArieL Noah, Nitizen Desak Agar Hubungan Keduanya Cepat Diresmikan

BANGKA[POS.COM-- Artis peran Pevita Pierce didesak nitizen untuk meresmikan hubungannya dengan Aril Noah.

Ini bermula ketika Pevita memposting foto di Instagram pribadinya @pevpearce.

Salah satu orang yang menyukai foto tersebut adalah vokalis Noah, Ariel.

Sontak hal ini membuat nitizen heboh dan menyuruh Pevita meresmikan hubungan mereka.

Ariel NOAH dan Pevita Pearce (tribunnews.com kolase)

Desakan ini bukan tanpa sebab, karena pernah beredar rumor keduanya berkencan.

Namun belum ada jawaban dari kedua pesohor tersebut.

"Bagaiman ia mengadapi PMS-nya" tulis Pevita dalam keterangan foto yang disukai Arile tersebut

(How I deal with my PMS)

Sontak unggahan Pevita ini dibanjiri penggemarnya, mereka mendoakan hubungannya dengan Ariel.