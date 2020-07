Ucapan Selamat Idul Adha 2020 dalam Bahasa Inggris, Bahasa Jawa dan Terjemahannya

BANGKAPOS.COM - Hari ini Jumat (31/7/2020) umat Islam merayakan Idul Adha 2020.

Selain bersilaturahmi langsung, sebagian umat muslim biasanya berkirim ucapan selamat Idul Adha. Terlebih jika mereka terpisah jarak dan waktu sehingga tak bisa langsung bertemu teman, keluarga, kerabat dan lainnya.

Berikut kumpulan Ucapan Selamat Idul Adha 2020 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa beserta terjemahannya dikutip dari wishesmsg.com dan Yohandry.com.

1. Eid Mubarak to you and your family! May Allah accept your sacrifice and bless you with His mercy. Have a safe and happy Eid day!

Selamat hari raya untukmu dan keluarga! Semoga Allah menerima pengorbananmu dan memberkatimu dengan rahmat-Nya. Semoga hari Idul Adha aman dan bahagia!

2. May the eternal peace from heaven embrace your life on this Eid ul Adha and fill it with uncountable blessings. Eid Mubarak!

Semoga kedamaian abadi dari surga merangkul hidupmu pada Idul Adha ini dan memenuhinya dengan berkah yang tak terhitung. Selamat hari raya!

3. May God almighty accept all your sacrifices and rewards you with a life that is full of cheers and successes. A heartiest Eid ul Adha Mubarak to you!

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima semua pengorbananmu dan menghargaimu dengan kehidupan yang penuh dengan sorak-sorai dan kesuksesan. Idul Adha terindah bagimu!

4. Wishing you and your family a happy and safe Eid day! May the Almighty grace your life with his blessing and keep your family safe and healthy.