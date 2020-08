Harga HP Samsung Bekas/Second Agustus 2020 Bisa Tukar Tambah, Harga Mulai Rp 600 Ribuan

BANGKAPOS.COM - Ada banyak pilihan samsung menarik untuk kamu HP baru, bekas atau second, tentu menyesuikan isi dompet kamu. Untuk itu kami mereferensikan harga yang sesuai untuk kamu yang ingin ganti HP.

Ada banyak model HP yang dijual, mulai dari Samsung Galaxy J5, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy J5 Prime, Galaxy J1, Galaxy S9, Galaxy A9, Galaxy S10e, Galaxy A6 plus, Galaxy J2 Prime, Galaxy A20s, Galaxy S7 Edge, Galaxy J7 plus, Galaxy J6, Galaxy S10, Galaxy M20, Galaxy Grand 2, Galaxy S8 Plus, Galaxy Tab A 7.0, Galaxy J5 hingga Galaxy Grand Prime.

Harga HP Second Bergaransi dikutip dari laku6 :

Samsung Galaxy Note 9 128gb Midnight Black RP. 5,430,000

Samsung Galaxy S9 plus 64gb Coral Blue RP. 3,880,000

Samsung Galaxy A70 128gb Black RP. 2,930,000

Samsung Galaxy J7 Pro (2017) 32gb Gold RP. 1,330,000

Samsung Galaxy Note FE 64gb Black Onyx RP. 2,620,000

Samsung Galaxy Note 8 64gb Midnight Black RP. 4,570,000