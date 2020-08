Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Jadilah Legenda'- Superman Is Dead (SID) - Kunci Mudah dari G

BANGKAPOS.COM - Lagu berjudul Jadilah Legenda dibawakan oleh grup musik tanah air, Superman Is Dead.

Diketahui lagu Jadilah Legenda telah dirilis di tahun 2013 lalu.

Lagu ini masuk di dalam album SID, berjudul Sunset di Tanah Anarki.

Superman Is Dead atau sering disingkat SID, merupakan sebuah grup musik asal Bali dan memiliki tiga anggota.

Yakni Bobby Kool sebagai vokalis dan gitaris, kemudian Eka Rock sebagai bassis, serta Jerinx di drum.

Untuk lirik dari lagu Jadilah Legenda, ditulis sendiri oleh Jerinx.

Chord gitar dan lirik lagu Jadilah Legenda - SID:

[intro] G



G C

hembus angin yang terasa panas

D G

keringat menetes di dada

G C

tiada henti kau bekerja keras

D G

berjuang demi cinta

[chorus]

C G

untuk Indonesia teruslah bertahan

D C

walaupun hancur dan disakiti

G

kau tetap berdiri disini

C G D Em

untuk Indonesia jadilah legenda

C D

kita bisa dan percaya

G C

Lihat laut dan indahnya ombak

D G

gemulainya pohon kelapa

G C

para gadis yang mulai menari

D G

kibarkan merah putih