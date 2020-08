Manga One Piece

ONE PIECE

Spoiler One Piece Chapter 989: Big Mom Alami Hilang Ingatan? Luffy Hadapi Kaido, Dahsyatnya peperangan antara Sulong dengan Jack

BANGKAPOS.COM - Manga One Piece chapter 989 akan berlanjut mengisahkan peperangan di Pulau Onigashima.

Peperangan ini antara klub topi jerami Monkey D Luffy dengan aliansi Kaido.

Sedangan untuk anime One Piece 939, akan kembali menceritakan kelanjutan penyelamatan Tonayasu.

Sebelum masuk ke spoiler anime One Piece 939 dan manga One Piece chapter 989, mari ulas kisah One Piece chapter 988.

Diketahui manga dan anime One Piece yang sudah tayang akhir pekan lalu.

Chapter One Piece 988

Pada One Piece chapter 988 bercover yang masih mengisahkan dua anak kembar Big Mom yakni Lola dan Chiffon.

Setelah tidak diakui oleh Lola dan Chiffon yang kemudian pergi menggunakan kapal milik Bege, ayah mereka yakni Pound tetap mengejar mereka dengan cara berenang.

Saat berenang, meriam angkatan laut mencoba menghentikan kapal Bege serta Pound.