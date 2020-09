22 Drama Korea yang Wajib Kamu Tonton, Recommended Banget, Bisa Ditonton Gratis di Link Ini

BANGKAPOS.COM - Jika membahas tentang Drama Korea atau drakor tentu tak ada habisnya. Banyak film yang menarik dengan alur cerita yang berbeda-beda membuat banyak penggemar.

Jika kamu bingung ingin menonton film korea yang menarik, berikut 22 drakor yang wajib kamu tonton, ada It’s Okay to Not Be Okay, A Werewolf Boy, Extracurricular, Goblin hingga Itaewon Class.

Banyaknya film yang ada membuat drama Korea alias drakor semakin populer di Indonesia.

Beberapa stasiun TV di Indonesia banyak yang menayangkan drakor. Hal ini membuat film-film ini semakin banyak penggemar khusunya dalam negeri.

Setiap bulan selalu ada drakor baru yang tayang. Drakor semakin banyak ditonton masyarakat di rumah.

Tak jarang penulis skenario drakor menggunakan beberapa dunia sebagai alur cerita. Baik itu dari kehidupan di luar bumi, perjalanan waktu, webtoon, dan sebagainya.

• 17 Anime Romance Comedy Terbaik Cocok Buat Kamu, Tonton dan Download Gratis di Sini

• Jika Diblokir, Ini 7 Link Download Anime Legal Sub Indo Selain Samehadku

• 18 Link Download Film Gratis Selain di Lk21 Layarkaca21 Indoxxi Ganool Tanpa Iklan

Cek Selengkapnya: