Daftar Harga HP Xiaomi 1 September 2020

BANGKAPOS.COM - Bagi kamu yang ingin mengganti smarphone dengan merek Xiaomi sebaiknya cek harganya dulu.

Terlebih, Xiaomi kembali mengeluarkan smarphone terbaiknya, mulai dari Note 9 Pro hingga Note 8 Pro.

Berikut bangkapos.com Melansir dari laman mi.co.id dan Bninneka berikut daftar harga Hp Xiaomi September 2020 :

XIAOMI Redmi 8A Pro 2GB/32GB - Sky White Rp 1.658.340



XIAOMI Redmi 8A Pro 2GB/32GB - Midnight Grey Rp 1.658.340



XIAOMI Redmi 8A Pro 3GB/32GB - Sky White Rp 1.658.340



XIAOMI Redmi 8A Pro 2GB/32GB - Sea Blue Rp 1.658.340



XIAOMI Redmi 8A Pro 3GB/32GB - Sea Blue Rp 1.795.000



XIAOMI Redmi 8A Pro 3GB/32GB - Midnight Grey Rp 1.795.000



XIAOMI Redmi 5 (32GB/3GB) Black Rp 1.999.000



XIAOMI Poco F2 Pro 6GB/128GB - Neon Blue Rp 7.499.000



XIAOMI Poco F2 Pro 8GB/256GB - Cyber Grey Rp 8.499.000



XIAOMI Poco F2 Pro 8GB/256GB - Electric Purple Rp 8.499.000



XIAOMI Poco F2 Pro 8GB/256GB - Neon Blue Rp 8.499.000



XIAOMI Poco F2 Pro 6GB/128GB - Cyber Grey Rp 7.499.000



XIAOMI Poco F2 Pro 6GB/128GB - Electric Purple Rp 7.499.000



XIAOMI Redmi 8 4GB/64GB - Onyx Black Rp 1.869.000



XIAOMI MI 10 8GB/256GB - Coral Green Rp 10.299.000



XIAOMI MI 10 8GB/256GB - Twilight Grey Rp 10.299.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 8GB/128GB - Interstellar Grey Rp 3.995.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 8GB/128GB - Interstellar Grey Rp 3.829.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB - Tropical Green Rp 3.445.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB - Tropical Green Rp 3.399.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 8GB/128GB - Glacier White Rp 3.995.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 8GB/128GB - Glacier White Rp 3.820.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB - Interstellar Grey Rp 3.445.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB - Interstellar Grey Rp 3.399.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 8GB/128GB - Tropical Green Rp 3.995.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 8GB/128GB - Tropical Green Rp 3.829.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB - Glacier White Rp 3.445.000



XIAOMI Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB - Glacier White Rp 3.399.000



XIAOMI Redmi 9 3GB/32GB - GREY Rp 1.899.000



XIAOMI Redmi 9 3GB/32GB - GREEN Rp 1.899.000



XIAOMI Redmi 9 4GB/64GB - GREY Rp 2.099.000



XIAOMI Redmi 9 4GB/64GB - PURPLE Rp 2.099.000



XIAOMI Redmi 9 4GB/64GB - GREEN Rp 2.099.000



XIAOMI Redmi 9 3GB/32GB - PURPLE Rp 1.899.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/128GB - Midnight Grey Rp 2.975.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/128GB - Midnight Grey Rp 2.875.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/64GB - Midnight Grey Rp 2.575.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/64GB - Midnight Grey Rp 2.449.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/64GB - Forest Green Rp 2.575.000



XIAOMI Redmi Note 9 4GB/64GB - Forest Green Rp 2.459.000

XIAOMI Redmi 9 3GB/32GB - GREY Rp 1.899.000



XIAOMI Redmi 9 3GB/32GB - GREEN Rp 1.899.000



XIAOMI Redmi 9 4GB/64GB - GREY Rp 2.099.000



XIAOMI Redmi 9 4GB/64GB - PURPLE Rp 2.099.000



XIAOMI Redmi 9 4GB/64GB - GREEN Rp 2.099.000



XIAOMI Redmi 9 3GB/32GB - PURPLE Rp 1.899.000



XIAOMI Redmi 9A 2GB/32GB - Peacock Green Rp 1.499.000



XIAOMI Redmi 9A 2GB/32GB - Granite Grey Rp 1.499.000



XIAOMI Redmi 9A 2GB/32GB - Sky Blue Rp 1.499.000



XIAOMI Redmi 5 Plus (32GB/3GB) Blue Rp 2.399.000



XIAOMI Redmi 5 Plus (32GB/3GB) Gold Rp 1.699.000



XIAOMI Redmi 5 Plus (32GB/3GB) Black Rp 2.179.000

Daftar Harga HP OPPO 1 September 2020, Mulai Rp 1 Jutaan

BANGKAPOS.COM - HP OPPO di Indonesia menjadi satu di antara HP yang banyak peminat. Smartphone satu ini menjadi pilihan banyak orang karena berbagai macam hal.

Bagi kamu yang ingin mengganti HP atau ingin meningkatkan spesifikasi khusnya OPPO ke yang lebih tinggi, bangkapos.com memberikan referensinya.

Sebelum membeli HP Oppo, terlebih dahulu simak harga dan spesifikasinya. Harga HP Oppo pada September 2020 bervariasi, mulai dari harga 1 jutaan.