Bocoran One Piece 990: X Drake Bertarung dengan Luffy, Tonton Anime di Sini

BANGKAPOS.COM - Spoiler One Piece 990 terbaru telah kembali beredar. Seperti biasa, menjelang perilisannya, banyak beredar spoiler-spoiler yang dapat kita simak.

Melanjutkan spoiler One Piece 990 yang muncul dari unggahan YonkouProductions di Reddit.

Spoiler One Piece 990 terbaru mengungkap bahwa X Drake akan meminta bertarung bersama Luffy

Berdasar spoiler tersebut, One Piece chapter 990 akan mengusung judul 'Kekuatan Terisolasi'.

Terlihat sasaki telah dibebaskan.

Para Mink menyerang pasukan Kaidou dan Jack.

Tapi Jack masih berhasil melawan dan melukai banyak pasukan Mink.

Kinemon melihat Mink yang terluka dan melangkah maju untuk menghadapi Jack, tetapi Inuarashi dan Nekomamushi menghentikannya.

Keduanya menjelma menjadi Sulong yang besar tapi kita hanya melihat gambar siluetnya saja.

Jack tampaknya cukup terintimidasi oleh Inuarashi dan Nekomamushi.

Di sisi lain, King memanggil Tobiroppo.

King meminta mereka untuk menghentikan pencarian Yamato dan memetintahkan untuk menghabiskan siapa saja yang berhianat kepada Kaido.

Drake mengatakan bahwa dia tahu Hawkins dipaksa untuk bergabung dengan grup ini dan jika ingin mengkhianati Kaido, sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukannya.

Hawkins sedang melihat kartunya, dia mengatakan kemungkinan "kelangsungan hidup satu orang" sampai besok adalah 1%.

Di sisi lain Ulti dipertemukan kembali dengan Page One.

Tobiroppo lainnya menerima pesan dari Raja dan tampaknya mengikuti perintah tersebut.

Who's Who muncul di kamar Drake.

Dia meminta Drake untuk datang dan membantunya.

Who's Who mengatakan bahwa saat yang tepat untuk membunuh orang yang ingin dia bunuh.

Who's Who mengajak Drake untuk menemui Queen.

Samurai mencoba menyerang kaki Numbers untuk membuka jalan bagi Kru Topi Jerami.

Di sisi lain, Drake sedang dipukuli yang membuat wajahnya berdarah di depan Queen, Who's Who dan Hawkins.

Terungkap bahwa orang yang ingin mereka bunuh adalah Drake.

Queen mendapat informasi bahwa Drake adalah orang yang membebaskan Law dari penjara.

Hawkins juga mengungkap kecurigaannya karena hanya Drake yang bisa melakukannya.

Mereka bertanya kepada Drake untuk siapa dia bekerja dan apa tujuannya.

Drake berpikir bahwa sudah tidak ada jalan keluar.

Namun, dia ingat dengan apa yang Coby ceritakan tentang Luffy.

Hal itu membuat Drake berpikir bahwa masih ada harapan untuk hidup.

Drake mulai melarikan diri dan menyerang salah satu Number dengan serangan "X Calibre".

Pada saat yang sama, Luffy menyerang Numbers lainnya dengan "Gomu Gomu no Kong Gun".

Drake mengatakan kepada Luffy bahwa dirinya sudah tidak dipihak Kaido.

Drake meminta bergabung untuk bertarung bersama Luffy.

Meski menarik, hal tersebut masih sebatas spoiler.

Sembari menunggu manga resminya rilis, tidak ada salahnya mengulas chapter 989.

One Piece chapter 989

One Piece chapter 989 mengusung judul 'Kita Tidak Akan Kalah'.

Dibuka dengan tumbangnya Big Mom setelah ditabrak kendaraan FR-U milik Franky.

Luffy berniat pergi ke tempat Kinemon.

Sementara itu, Yamato berlari menuju Kozuki Momonosuke dan berteriak bahwa dirinya adalah Oden.

Momonosuke dan Shinobu langsung terkejut mendengarnya.

Para Numbers pun muncul dan mulai mengamuk.

Big Mom mengatakan bahwa para Numbers adalah produk gagal dari klan raksasa kuno.

Kaido membelinya dari Punk Hazard.

Ketika Big Mom akan menghajar Franky, Jinbe muncul.

Big Mom terlempar berkat perpaduan serangan Jinbe dan Robin.

Di tengah perjalanan menuju tempat Kinemon, Luffy bertemu dengan Zoro.

Spontan Zoro ikut, dan mereka berdua menuju atas kastil.

Saat melompat, mereka berdua dihadang oleh Queen dan King.

Luffy dan Zoro dilemparkan ke bawah lagi.

Sampainya di bawah, anggota Topi Jerami kembali berkumpul.

LINK Live Streaming Anime Legal Sub Indo, Naruto, One Piece hingga Anime Romantis

Jika kamu suka baca komik atau manga anime jepang tentu kamu akan nonton versi film kartunnya.

Banyak film anime jadi referenai buat kamu, di antaranya One Piece, Boruto: Naruto Next Generations, My Hero Academia, Dragon Ball Super hingga Ninja Girl and Samurai Master.

Tak sedikit yang masih bingung bagaimana cara download atau streaming film-film anime dari negeri sakura. Terlebih jika situs anime semisal Samehadaku diblokir.

Bangkapos.com mereferensikan situs anime legal untuk kmu nonton dan download sepuasnya.

Berikut daftar situs anime yang legal yang bisa kamu buka dan tonton gratis:

Cek selengkapnya

1. Amazon Prime

Manga Boruto

Amazon Prime memiliki koleksi anime lengkap untuk beberapa anime kamu juga bisa menikmatinya dengan berlangganan Amazon prim saja.

Situa ini stream baru yang berhasil menggaet hati para penggemarnya.

Ia membuat anime original adaptasi manga berjudul Vinland Saga yang sangat keren.

2. Ponimu

Klikmanga

Siapa yang tak tahu situs anime legal yang satu ini, yang memiliki banyak koleksi anime dari A hingga Z dan yang paling penting adalah Sub Indonesia.

3. Sushiroll (Genflik)

Komikmanga

Berikutnya adalah sushiroll. Sushi roll adalah sebuah perusahaan dibawah naungan Genflix (Indosat). Selain kamu bisa menikmati anime dengan subtitle Indoensia, kamu bisa melihat semua episode 1 setiap judul anime di situs ini secara gratis. Untuk masalah koleksi, situs ini memiliki judul-judul ternama seperti Boku no Hero Academia maupun Dr.Stone. Jadi bisa dikatakan koleksi Sushiroll cukup baru.

4. Crunchyroll

Mangakita

Situa yang tak kalah populer lainnya ialah Crunchyroll.

situs ini bukan hanya sekadar menyajikan fitur streaming anime, akan tetapi kalian semua juga bisa ikut mengobrol bersama kawan-kawan dengan hobi yang sama di forum milik Crunchyroll.

Crunchyroll sangat memanjakan penggunanya. Pasalnya, bisa diakses aplikasi android.

5. 5. Netflix

One Piece

Tak kalah dari situs lain, Netflix pun juga menyediakan judul-judul anime di situsnya.

Banyak film anime yang dapat kamu tonton di situs ini.

6. Hulu

Manga One Piece

Hulu menyajikan tayangan anime online untuk kalian.

Tayangannya pun bervariasi antara yang menggunakan subtitle dan dubbing.

Kamu dapat memilih sendiri film kesukaan kamu di situa ini.

7. MyAnimeList.net

httpskomiku

Kamu bisa menonton anime-anime kesayangan di situs ini.

Banyak pilihan anime di sini, kamu hanya tinggal memilih mana film kesukaan kamu.

(bangkapos.com/evan saputra)