Chef Marinka Resmi Dinikahi Bule di Usia 40 Tahun, Begini Awal Bertemu dan Kisah Asmaranya

BANGKAPOS.COM - Kebahagian sedang menyelimuti Maria Irene Susanto atau yang akrab disapa dengan Chef Marinka.

Chef Marinka resmi dinikahi oleh sang kekasih bule, Peter Lutfing.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Chef Marinka melalui unggahan Instagramnya, Sabtu (12/09/2020).

Chef Marinka dan Peter Lufting resmi menikah (Instagram @rinrinmarinka)

Wanita yang pernah menjadi juri MasterChef Indonesia tersebut mengunggah potret memeluk Peter.

Tampak dirinya mengenakan pakaian pengantin berwarna putih.

Cincin pernikahan melingkar di jari manisnya.

@rinrinmarinka

GOD is never late, nor He is ever early.

He is always on time and His time is always perfect.

Trust His timing and all will be beautiful.

Ecc 3:11

Tying the knot with the love of my life @peteronemusic

(TUHAN tidak pernah terlambat, dan Dia tidak pernah lebih awal.