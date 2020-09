BLACKPINK dan PUBG Berkolaborasi, Lihat Aksi Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo di dalam Game

BANGKAPOS.COM -- Pada 14 September, PUBG MOBILE mulai mengisyaratkan kolaborasi yang akan datang dengan BLACKPINK. PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) adalah game multipemain online penuh aksi, tersedia di komputer dan seluler.

Teaser pertama memulai permainan tebak-tebakan saat para penggemar mencoba mencari tahu siapa yang ada dalam teaser tersebut.

Apa itu Lisa…

… Atau mungkin Jennie?

Bagaimana dengan Jisoo?

Teaser kedua, yang menampilkan empat wanita yang tidak terlalu misterius, dirilis keesokan harinya

. Lightstick BLACKPINK versi mini tergantung di kaca spion.

Sekarang, sebuah teaser baru memberikan lebih banyak petunjuk tentang kolaborasi tersebut, yang belum dikonfirmasi oleh YG Entertainment.

'

Dalam gambar ini, keempat anggota mengenakan pakaian mereka dari pemotretan "How You Like That".

PUBG Mobile akhirnya resmi diperbarui ke versi 1.0 mulai Selasa (8/9/2020).