Putus dari Shafa Harris Benarkah Bastian Steel Selingkuh dengan Saudara Sendiri?

BANGKAPOS.COM--Satu bulan lalu dikabarkan putus, kini alasan Shafa Harris dan Bastian Steel tak lagi melanjutkan hubungan mereka terungkap.

Fakta tersebut diungkap oleh kakak Shafa Harris yakni Shakilla saat live di instagram Jeje Soekarno, adik Ricky Harun, tadi malam.

Dalam live instagram itu, kakak kedua Shafa yakni Shakilla Astari tampak sedang berbicara dengan adiknya via telepon, melansir dari video instagram Lambe Turah, Sabtu (19/9/2020).

Dalam kesempatan itu, Shafa Harris tampak memberi tahu sang kakak jika Bastian telah berselingkuh darinya.

Yang paling mengejutkan dalam percakapan itu terdengar Shakilla mempertegas apa yang disampaikan oleh Shafa Harris.

Shakilla menjelaskan kepada Jeje dan rekannya wanita satu lagi bahwa Shafa baru saja memberitahunya perihal perselingkuhan itu.

Bastian Steel disebut-sebut berselingkuh dengan saudaranya sendiri, dan Shakilla menyebutkan ia tahu dengan perempuan selingkuhan tersebut.

"Bastian chated on shafa with his cousin, and i know who she is”, terangnya.

"Demi apa?," tanya Jeje.

"Sumpah gue tahu siapa dia (perempuan selingkuhan Bastian)," jawab Shakilla memperjelas.