Kunci Gitar, Chord dan Lirik lagu 'Dua Sejoli' Dewa 19, 'Hawa tercipta di dunia'

Chord dan lirik lagu 'Dua Sejoli' Dewa 19

BANGKAPOS.COM-- Lagu berjudul 'dua sejoli' dari Band Dewa 19 masuk dalam album bintang lima.

lagu ini merupakan salah satu terfavorite penikmat lagu Dewa 19 di antara lagu-lagu lainnya.

Berikut chord dan lirik lagu dua sejoli seperti dilansir dari tribunnes.com.

INTRO: Am Em F C (2x)

Am Em

Usap air matamu

F C

Yang Menetas di Pipimu

Am Em

Ku pastikan Semuanya

F C

Akan baik-baik saja

Dm Am

Bila kau Terus pandangi

F C

Langit tinggi di angkasa (ohhooOoo)

Dm Am

Tak kan ada habisnya

F Fm

S'gala hasrat di dunia

Reff:

C Em

Hawa tercipta di dunia

Gm Dm7

Untuk menemani sang adam

C Em

Begitu juga dirimu

Gm Dm7

Tercipta tuk temani aku

Am Em F C (2x)

Am Em

renungkan sejenak

F C

arti hadirku di sini

Am Em

jangan pernah ingkari

F C

dirimu adalah wanita