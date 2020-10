Poster Lucu Pendemo Omnibus Law, Mereka Nggak Butuh DPR Tapi Sayang Anya Geraldine

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Aksi penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja atau omnibus law menyimpan sejumlah cerita. Mulai dari aksi rusuh, hingga aksi lucu para demonstran.

Menariknya, sosok Anya Geraldine yang tidak ikut aksi demonstrasi, namanya malah dibawa-bawa demonstran.

Nama Anya Geraldine banyak mengisi spanduk dan poster-poster yang dibuat pendemo.

Bahkan Anya Geraldine dibanding-bandingkan dengan anggota DPR yang mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja.

Anya Geraldine pun memposting momen tersebut melalui Insta Story-nya.

1. Ada yang Sudah Sah Tapi Bukan Aku dan Anya

Demo Omnibus Law Anya Geraldine (Instagram)

2. Say Fuc***g for DPD, Say Miss for Anya Geraldine

Demo Omnibus Law Anya Geraldine (Instagram)

3. Gak Butuh DPR Cuma Butuh Anya

Demo Omnibus Law Anya Geraldine (Instagram)

4. Aku Benci DPR, Aku Sayang Anya

Demo Omnibus Law Anya Geraldine (Instagram)

Demo Omnibus Law Anya Geraldine (Instagram)

5. DPR x Anya v