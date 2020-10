Monkey D Luffy dalam anime One Piece.

Review One Piece Chapter 992 : Luffy dan Sanji vs Kaido vs Akazaya 9

BANGKAPOS.COM - Big Mom kembali muncul pada manga One Piece chapter 992 setelah diselamatkan Perospero.

Pada manga One Piece chapter 992 ini, Big Mom nampak emosi dan kembali menuju ke tempat Monkey D Luffy dan rekan-rekannya yang sedang berusaha ke arah Kaido.

Simak jadwal dan spoiler manga One Piece chapter 992 serta daftar aplikasi legal untuk baca manga One Piece.

Untuk manga One Piece chapter 992 rencananya bakal dirilis tanggal 16 Oktober 2020.

Dalam bocoran yang telah beredar manga One Piece chapter 992 akan berjudul "Enter the Dragon" atau memasuki wujud Naga.

Cover story atau halaman sampul manga One Piece chapter 992 menggambarkan ending dari kisah bajak laut Bege.

Cerita manga One Piece chapter 992 bakal dimulai saat X-Drake dan Roronoa Zoro mencoba berlindung saat Queen mulai menembakkan senapan mesin.

One Piece TV Anime ONE PIECE Wanokuni (ONE PIECE YouTube)

Drake menjelaskan bahwa Queen pernah menjadi ahli virologi dan ahli kimia terkenal yang ditemukan telah menguji penemuannya pada warga di negaranya.

Para angkatan laut kemudian menemukannya serta menganggapnya berbahaya dan akhirnya diusir dari negaranya.