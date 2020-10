WIKA Salim Disebut Tembem Tapi Bukan Surabi Gegara Pamer Pose Duduk Bersila Pakai Korset

BANGKAPOS.COM - Wika Salim menjadi satu artis tanah air yang terus mendapatkan perhatian publik terutama penggemarnya.

Pedangdut yang sudah lama menyendiri ini selalu menjadi sorotan publik.

Dalam setiap peampilannya, pemliki suara merdu ini membuat orang kagum.

Wika merupakan satu dari sekian banyak pedangdut yang memiliki banyak penggemar.

Tak ada yang meragukan suara Wika.

Didukung body aduhai dan paras yang cantik, membuat Wika selalu dinanti-nanti.

Kesuksesannya ini benar-benar menjadikan Wika bintang dan bisa membahagiakan orangtuanya.

Hanya saja, soal kehidupan pribadinya Wika masih belum beruntung.

Dia masih sendiri setelah beberapa tahun yang lalu sempat bercerai.

Wika masih merasa belum berani melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Bayang-bayang masa lalu soal kegagalan dalam berumah tangga terus menghantuinya.

Meski demikian, Wika yakin suatu saat akan ada seorang lelaki yang benar-benar terbaik yang akan menjadi imamnya.

Dan tentunya tidak hanya membuat dirinya bahagia dunia akhirat, melainkan juga menyenangkan keluarganya.

Dalam unggahan terbarunya sepertinya Wika sedang bahagia.

Foto yang diunggah Wika kali ini benar-benar tak biasa.

Dia duduk memakai korset.

Korset ini membuat penampilan Wika semakin aduhai.

Duduk bersila dengan posisi tangan dibentangkan.

Matanya terpejam.

Posisi ini seperti orang yang sedang bermeditasi.

Banyak sekali komentar nakal terkait foto ini.

Ini komentar mereka :

oshaputryyn ada yg menonjol tp bukan tekat. terus naon ya teh



hello_diky Rasanya ingin ke kamar mandi

syaipul_bhobho Mndi lagi aj deh

komo_be93 Ada yg item tapi bukan kegelapan

wandajulio Ada yg tembem tapi bukan surabi

Bagaimana menurut kalian?

yogi_permadi08

Ada yang hitam tapi bukan rambut

inafelica

lumayan kenceng ya