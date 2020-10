Potongan gambar video klip Kasih Dengarkanlah Aku dan Above The Time

Ini 8 Adegan di Video Klip Via Vallen yang Dianggap Jiplak MV IU, Bandingkan!

BANGKAPOS.COM -- Adegan di video klip terbaru penyanyi Via Vallen dengan Dyrga Dadali berjudul "Kasih Dengarkanlah Aku" yang dianggap plagiat MV IU berjudul "Above the Time".

Seperti diketahui, video klip Via Vallen dengan Dyrga Dadali saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, konsep musiknya dianggap sangat mirip dengan MV penyanyi asal Korea Selatan, IU.

Tak hanya itu, nama Via Vallen pun sampai trending di Twitter.

Via Vallen menjadi bulan-bulanan netizen yang meminta agar video klip lagu terbarunya di-take down.

Tak hanya netizen di Indonesia, kasus dugaan plagiarisme ini juga sampai ke netizen Korea Selatan.

Via Vallen dalam video klip lagu Kasih Dengarkanlah Aku dan IU dalam klip Above The Time. (Kolase TribunNewsmaker - Youtube Ascadamusik dan 1theK)

Klip musik "Kasih Dengarkanlah Aku" diunggah oleh YouTube Ascada Musik pada Jumat (23/10/2020).

Banyak yang kecewa dengan rilisnya lagu tersebut karena dianggap menjiplak konsep video musik milik IU.

Banyak adegan yang sangat mirip dengan MV IU.