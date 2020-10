Lagu Dangdut-Chord dan Lirik Lagu 'Diam' Dipopulerkan Dewi Perssik Feat Ahmad Dhani Main di Kunci C

BANGKAPOS.COM--Dewi Murya Agung atau lebih dikenal dengan nama panggungnya Dewi Persik yang disingkat DEPE, merupakan satu dari penyanyi dangdut indonesia yang sukses dalam karirnya.

Nama dewi Perssik mulai melejit melalui single lagu Mimpi Manis berbarengan dengan sinetron Mimpi manis tahun 2006 lalu.

Selain kepiawaiannya menyanyi dangdut, mantan Istri dari Saipul Jamil ini rupanya juga pintar berakting sehingga dirinya menjadi pemeran dari sejumlah layar lebar.

Banyaknya judul layar lebar yang dibintangi Depe bukan berarti menghalangi perjalanan kariernya di bidang tarik suara. Tahun 2010 silam, ia direkrut oleh Republik Cinta Manajemen (RCM) kepunyaan Ahmad Dhani.

Sehingga rilislah lagu duet antara Dewei Perssik dengan Ahmad Dhani berjudul Diam.

Namun di pertengahan 2012 Dewi Perssik keluar dari RCM. Dirinya menjelaskan keputusannya keluar didasarkan pada keinginannya untuk mandiri.

Berikut Chord dan Lirik Lagu Dewi Perssik feat Ahmad Dhani berjudul "Diam" :

diam-diam aku mengagumimu

C C# C

diam-diam aku memikirkanmu

C C# C

diam-diam, diam-diam

C A# G# G Cm

hatiku memilihmu menjadi pacarku

E F E

diam-diam aku mengagumimu

E F E

diam-diam aku merindukanmu

E F E

diam-diam, diam-diam

Em D C B

hatiku memilihmu menjadi

G G# G

diam-diam aku mengagumimu

G G# G

diam-diam aku merindukanmu

G G# G

diam-diam, diam-diam

G F D# D

hatiku memilihmu menjadi