Video Syur Mirip Gisel yang 19 Detik & 1 Menit 36 Detik, Pakar Telematika: Tak Ada Rekayasa Digital
Menelisik video syur mirip artis Gisella Anastasia atau Gisel, dengan dua durasi, 1 menit 36 detik & durasi 19 detik, ini penjelasan Pakar Telematika
Video Syur Mirip Gisel yang 19 Detik & 1 Menit 36 Detik, Pakar Telematika: Tak Ada Rekayasa Digital
BANGKAPOS.COM - Menelisik video syur mirip artis Gisella Anastasia atau Gisel, dengan dua durasi, 1 menit 36 detik dan durasi 19 detik, ini penjelasan Pakar Telematika.
Pakar Telematika, Abimanyu menyoroti soal video syur mirip artis Gisella Anastasia yang sempat bikin heboh warganet.
Abimanyu memberi penjelasan apakah video syur mirip mantan istri Gading Marten itu rekayasa atau tidak?
Diketahui hingga saat ini, link video syur mirip Gisel itu masih diburu netizen.
Rupanya, Abimanyu sudah menelisik video viral mirip Gisel itu, mulai dari berdurasi 1 menit 36 detik sampai yang hanya 19 detik.
Nah, Abimanyu memberikan gambaran terkait apakah video syur mirip Gisel itu rekayasa atau tidak.
Rupanya, ada dua unsur terkait rekayasa ini yakni rekayasa digital dan konten.
Hal ini terungkap dalam wawancara dengan TVOne, Senin (9/11/2020).
Abimanyu memastikan video mirip Gisel itu bukan rekayasa digital.
|Polisi Kejar Tiga Akun Medsos Penyebar Video Asusila Mirip Gisel, Ada Lima Akun Dilaporkan ke Polisi
|Bikin Pejabat Dunia Melongo, Ketika Vladimir Putin 'Baca' Ayat Al Quran di Hadapan Rakyatnya Sendiri
|Profil Syarifah Najwa Shihab, Habib Rizieq Pulang ke Indonesia untuk Menikahkannya dengan Pria Ini
|Silsilah Habib Rizieq Shihab Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib
|Sebut Rizieq Shihab 'WNI Ora Duwe Paspor', Sosok Agus Maftuh Dubes RI untuk Arab Saudi Disorot