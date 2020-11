Dicecar Boy William Soal Anak dan Mantan Istri, Gading Martin Ungkap Isi Hatinya 

BANGKAPOS.COM-- Mantan suami Gisel, Gading Martin mengungkapkan isi hatinya soal istri dan anaknya.

Ungkapan tersebut diutarakanya kepada Boy William, seperti terlihat dikanal YouTube sang presenter ajang pencari bakat tersebut.

Melansir Tribunbogor.com, Gading Marten tampak syok kala ditanya Boy William soal masa depan Gempi.

Ia bingung jika nantinya Gempi memanggil pria lain dengan sebutan Daddy.

Gading Martin dan Gempita (Instagram gempi.gading.marten)

Mendengar pertanyaan dari Boy William itu, Gading Marten pun tertawa seraya mengumpat.

Gading Marten lantas terdiam dan memikirkan jawaban yang tepat atas pertanyaan Boy William tersebut.

"Kalau oneday (suatu hari) Gempi manggil orang lain Daddy gimana ?" tanya Boy William.

"Ih ya kali An**** ! Nice question. Akhirnya ada pertanyaan itu," ujar Gading Marten sambil tertawa.

"Are you okay with that ? (apakah Kamu okay) ?" tanya Boy William

"Benar juga ya," kata Gading Marten.