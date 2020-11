Marshanda Tak Segan Unggah Foto Pakai Bikini yang Menampilkan Stretch Mark di Perut, Masih Natural

BANGKAPOS.COM -- Baru-baru ini pesinetron Marshanda mengunggah foto-foto lawas saat ia berlibur ke sejumlah negara.

Adapun foto-foto lawasnya itu saat ia mengunjungi Jepang, Yunani dan Australia.

Ibu dari Sienna Ameerah Kasyafani ini menyebut tahun ini adalah waktunya untuk istirahat.

Adanya pandemi membuat Caca, begitu ia akrab disapa, tak berpergian ke luar negeri seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Maybe it’s time.. (mungkin ini saatnya)

To stop seeking everywhere for more signs, more learnings, more guidance.

(untuk berhenti mencari tanda apapun, lebih banyak pembelajaran maupun lebih banyak petunjuk di manapun)

And start believing again in The Creator that you already are, in and out.

(dan mulai percaya kepada Sang Pencipta, kamu sudah lengkap)