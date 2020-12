Aku Ingin Pulang, Isi Chat Terakhir Melisha Sidabutar Sebelum Wafat yang Dibongkar Teman Idol

BANGKAPOS.COM -- Melisha Priscilla Sidabutar, peserta Indonesian Idol 2020 meninggal dunia kemarin, Selasa (8/12/2020).

Adapun Melisha Sidabutar meninggal dunia di usianya yang masih sangat muda, 19 tahun.

Sebelum meninggal dunia, Melisha Sidabutar sempat nge-chat sahabatnya, Kevin Samuel, yang tak disangka adalah chat terakhir.

Sahabat yang juga peserta Indonesian Idol, Kevin Samuel awalnya mengunggah banyak foto bersama Melisaha Sidabutar.

Dalam foto tersebut, Melisha Sidabutar tampak ceria, seolah tak menyimpan kesakitan akibat penyakit pembengkakan jantung.

Diakui Kevin Samuel, Melisha Sidabutar sering sekali video call dan ngechat dengannya sambil bercerita apapun.

Tak hanya tinggalkan keluarga dan sahabat, Melisha Sidabutar meninggalkan kembarannya, Melitha Patricia.

"Kenal sejak indonesian idol, trus sering bgt videocall dan sekarang sdh berpisah. Yang tenang disana Adekku sayang @melishapricilla gone too soon dek. Kangen

Buat adekku @melithatricia yg kuat ya dek, aku dan yg lain selalu ada. Tuhan Yesus sayang melisha dan kamu melitha!