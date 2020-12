DERETAN Miliarder yang Tambah Kaya Selama Pandemi Corona

BANGKAPOS.COM - Karena pandemi Covid-19, ekonomi dunia menjadi terdampak.

Banyak miliarder dunia yang mengalami kesulitan ekonomi.

Namun, tidak untuk kelima miliarder ini.

Sejumlah miliarder malah mencatatkan lonjakan kekayaan ketika pandemi Covid-19.

Dikutip dari Forbes pada Sabtu (19/12/2020), dari 2.200 miliarder, sebanyak 60 persen menjadi lebih kaya di 2020.

'Hanya' 36 persen diantara mereka yang kekayaannya tergerus atau mengalami kesulitan keuangan.

Ilustrasi uang (Shutterstock)

Lima miliarder yang mencatatkan lonjakan kekayaan tertinggi pada tahun ini, antara lain CEO Tesla Elons Musk, CEO Amazon Jeff Bezos, CEO LVMH Bernard Arnault, pendiri perusahaan minuman Nongfu Spring, Zhong Shanshan, serta Pendiri Quicken Loans, Dan Gilbert.

Jika ditotal dari peningkatan harta mereka, maka nilainya mencapai 310,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.378 triliun (asumsi kurs Rp 14.100 per dollar AS).

Ini kelima miliarder dunia yang berhasil menambah pundi-pundi kekayaan di tengah pandemi Covid-19!

1. Elon Musk