Farida Pasha Pemeran Mak Lampir Meninggal, Keluarga Jelaskan Penyebab Nenek Ify Alyssa Tiada

BANGKAPOS.COM - Aktris gaek Farida Pasha dikabarkan meninggal dunia, Sabtu (16/1/2021) pukul 19.35 WIB.

Farida Pasha salah satunya dikenal lewat peran Mak Lampir di sinetron Misteri Gunung Merapi.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah Ibunda/Nenek kami tercinta Hj Farida Pasha binti Ali Husen," tulis informasi yang diterima wartawan, Minggu (17/1/2021) pagi.

"Atas segala kekhilafan beliau semasa hidupnya kami mohon dibukakan pintu maaf yg sebesar-besarnya," lanjut informasi tersebut.

"Terima kasih atas segala bentuk perhatian, dukungan dan doa yg telah disampaikan selama beliau sakit hingga saat terakhirnya," tulisnya.

Evry Joe, Humas Parfi yang juga aktor Indonesia, juga mengabarkan kabar meninggal Farida Pasha.

Melalui akun Instagram, Ify Alyssa juga membagikan kabar duka tersebut.

Aktris senior Farida Pasha meninggal dunia, Sabtu (16/1/2021) pukul 19.35 WIB karena sakit. Jenazah Farida Pasha telah dimakamkan, Minggu (17/1/2021) pagi. Farida Pasha berpose bersama Ify Alyssa, cucunya yang juga penyanyi. (instagram)

Ify Alyssa adalah penyanyi yang juga dikenal sebagai salah satu cucu Farida Pasha.

"Love you so much Ibu sayang, yang tenang di Surga. Titip peluk untuk papa ya," tulis Ify Alyssa melalui akun Instagram, Minggu pagi.

Penyebab Farida Pasha Meninggal