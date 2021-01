Alter Ego di Ujung Tanduk, Ini Hasil dan Jadwal M2 Mobile Legends World Championship, RRQ ke Upper Bracket

BANGKAPOS.COM - Sesuai jadwal M2 Mobile Legends World Championship 2021, RRQ Hoshi dan Alter Ego masih akan bertanding pada hari ini, Rabu (20/1/2021).

M2 Mobile Legends World Championship telah menyelesaikan babak penyisihan fase pertama pada 18 dan 19 Januari 2021.

M2 Mobile Legends World Championship tahun ini diselenggarakan secara langsung di Singapura.

RRQ Hoshi (juara MPL) dan Alter Ego (runner-up MPL) mewakili Indonesia di turnamen moba tingkat dunia ini.

RRQ Hoshi dan Alter Ego memiliki nasib berbeda dalam fase grup M2 Mobile Legends World Championship.

RRQ Hoshi sukses memuncaki klasemen Grup D usai memenangi dua pertandingan melawan Evos SG (2-1) dan Dreammax (2-0).

Sedangkan Alter Ego harus puas di peringkat kedua Grup C usai menang atas 10S Gaming (2-0) dan kalah dari Bren Esports (0-2).

Hasil tersebut memaksa Alter Ego untuk menjalani babak play-off melawan wakil Kamboja, Impunity KH .

Alter Ego harus memenangi pertandingan best of three tersebut untuk lolos ke lower bracket M2 Mobile Legends World Championship.